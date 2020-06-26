Информация о зараженных коронавирусом казахстанцах в Турции оказалась фейком

Распространитель этой информации извинился.

Представитель министерства иностранных дел РК Алибек Смадияров дал разъяснения по поводу того, как появилась информация о "заражении" коронавирусом 55 казахстанцев, прилетевших на отдых в Турцию, передает zakon.kz.

В сети появилась информация о том, что якобы 55 казахстанцев, прилетевших на отдых в Анталию, госпитализированы с коронавирусом. Эту информацию оставил один бизнесмен, живущий в Турции, в виде комментария в инстаграме под публикацией Динары Сатжан. Публика в инстаграме оказалась «готова» к такой сенсации и принялась бурно обсуждать это.

Журналист Михаил Козачков опубликовал скрин данного комментария у себя в телеграм-канале. Я с ним недавно разговаривал, вместе посмеялись. Оказывается он выдал эту информацию just for fun ????, - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, это сообщение вызвало шквал звонков от СМИ с просьбой подтвердить или опровергнуть.

Я не поленился найти автора этого комментария, переговорил с ним, он не ожидал такого поворота событий - что его простой комментарий вызовет ажиотаж. Извинился за непроверенную информацию, - добавил Алибек Смадияров.

Он также отметил, что официальная и проверенная информация от МИДа размещается на телеграм-канале https://t.me/pressmfakz

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