Когда можно будет оценить эффект ограничительных мер, рассказали власти Алматы

Главная цель ограничительных мер - разобщить население и предупредить контакты.

Заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Асель Калыкова рассказала об эпидемиологической ситуации в городе, передает zakon.kz.

По ее словам, в городе заболеваемость увеличивается, поэтому было решено ввести ограничительные мероприятия на выходные, 27-28 числа. На сегодняшний день по Алматы зарегистрировано более 3,5 тысяч заболевших коронавирусом. Из них особое внимание уделяется случаем с клиническими проявлениями.

Заболеваемость не снижается, и мы видим что ограничительные меры, которые были введены в течение двух дней оказались недостаточными. Мы наблюдаем рост инфекции в два раза, если сопоставлять с предыдущей неделей. Ежедневный прирост составляет не более 1,1%, однако мы превышаем в количественном соотношении. Это все зависит от самих нас, от нашей сознательности, от того, как мы соблюдаем карантинные меры. Но как бы мы ни разъясняли работу, как бы мы ни говорили и прорабатывали - это является недостаточным, - сказала Калыкова.

Она заявила, что проверки объектов бизнеса проводятся в неурочное время, в том числе и ночью. За неделю было проведено свыше 150 проверок. За все время проведено свыше 3 тыс. проверок.

Главная цель ограничительных мер - разобщение коллектива. Также нужно провести дезинфекционную обработку. Если мы будем еженедельно проводить, то можем добиться снижения заболеваемости, количество самообращений в поликлиники и стационары все-таки уменьшатся. Работаем над тем, чтобы довести да народа истинную цель - не нужно пренебрегать карантинными мерами. Это не сложно мыть руки, избегать мест массового скопления народа, не находится в помещении где много народа и нет системы вентиляции. Если вы заметили что есть рядом чихающий или кашляющий больной, то не нужно рядом стоять, и рекомендовать ему покинуть помещение, - сообщила Калыкова.

Мы всегда говорим, что масочный это один из главных залогов профилактических мер, однако люди думают, что масочный режим действует только для государственных органов и нужно только для проверяюших. Количество зарегистрированных случаев заболевших с каждым днем растет, поэтому мы призываем населения не говорить "меня это не коснется". Это может случиться с каждым. Мы должны быть готовы ко всему, - добавила чиновница.

Она также сообщила, что запрет движения общественного транспорта - одна из мер профилактики. Таким образом предупреждаются контактов как с подозрительным так и с вероятным случаев COVID-19. Также проводятся дополнительные обработки с общественным транспортом.

Инкубационный период коронавируса - 14 дней. Эффективность проводимых мероприятий можно будет сделать не менее чем через две недели, - заключила Калыкова.

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