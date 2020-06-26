Болат Тлепов назначен вице-министром информации и общественного развития

С ноября 2019 года по настоящее время работал государственным инспектором Администрации Президента РК.

Постановлением Правительства РК Тлепов Болат Анапияевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК, передает zakon.kz.

Болат Тлепов родился в 1978 году в г. Кентау.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «политолог, преподаватель политологии».

В 2001-2005 гг. работал экспертом общественного фонда «Аналитический центр «Стратегия», научным сотрудником Научно-исследовательского института социально-политических исследований, старшим научным сотрудником Центра политических технологий.

В 2005-2006 гг. — исполняющий обязанности заведующего, заведующий секретариатом малой Ассамблеи народов Казахстана аппарата акима г. Алматы.

В 2008 г. был заместителем директора Департамента внутренней политики, заместителем начальника Управления внутренней политики г. Алматы.

С 2008 по 2013 гг. — заместитель начальника, начальник Управления внутренней политики г. Астаны.

В 2013-2014 гг. — руководитель ГУ «Управление внутренней политики г. Астаны».

В 2014-2015 гг. — заместитель начальника Административного департамента Министерства обороны РК.

В 2015-2016 гг. — советник заместителя Премьер-Министра РК.

В 2017-2019 гг. — советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

С ноября 2019 года по настоящее время работал государственным инспектором Администрации Президента РК.

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