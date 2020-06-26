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Лукашенко выступил против возвращения к конституции Беларуси 1994 года

Ранее претендент в президенты Беларуси призвал сторонников собрать инициативную группу для запуска процедуры общереспубликанского референдума, направленного на ограничение в конституции Беларуси количества президентских сроков для одного человека.

Фото : Сайт президента Беларуси26 июня 2020, 19:25

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не поддерживает идею возвращения к конституции республики редакции 1994 года, так как это будет движение назад, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые "альтернативные" ни предлагали: "Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту конституцию". Может, кому-то хочется вернуть - пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад, - сказал Лукашенко.

Ранее претендент в президенты Беларуси, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который сейчас находится под стражей в СИЗО КГБ, в своем видеообращении призвал сторонников собрать инициативную группу для запуска процедуры общереспубликанского референдума, направленного на ограничение в конституции Беларуси количества президентских сроков для одного человека. Он предложил взять за образец конституцию 1994 года, где "уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение, настоящее, наших трех ветвей власти, и самое главное, было право народа на определение своей судьбы".


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