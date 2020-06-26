В Кызылорде снижен тариф на предоставление подъездного пути для поездов

С 1 августа в области вводится временный компенсирующий тариф.

В Кызылорде по результатам проведенного анализа тарифной сметы ТОО "Пикет ЛТД" по итогам 2019 года установлено несоблюдение требований закона "О естественных монополиях" в части исполнения утвержденной тарифной сметы, передает zakon.kz.

Сумма необоснованного дохода ТОО "Пикет ЛТД" на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава с учетом ставки рефинансирования составила за 2019 год 95 260 тенге, - говорится в сообщении комитета по регулированию естественных монополий.

Как отмечается, ДКРЕМ по Кызылординской области с 1 августа вводится временный компенсирующий тариф для ТОО "Пикет ЛТД" в размере 1 219,09 тенге за 1 вагон/км без НДС или со снижением на 0,5 % от действующего тарифа 1224,95 тенге за 1 вагон/км без НДС.

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