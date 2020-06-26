Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Кызылорде снижен тариф на предоставление подъездного пути для поездов

С 1 августа в области вводится временный компенсирующий тариф.

Фото : otyrar.kz26 июня 2020, 19:33

В Кызылорде по результатам проведенного анализа тарифной сметы ТОО "Пикет ЛТД" по итогам 2019 года установлено несоблюдение требований закона "О естественных монополиях" в части исполнения утвержденной тарифной сметы, передает zakon.kz.

Сумма необоснованного дохода ТОО "Пикет ЛТД" на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава с учетом ставки рефинансирования составила за 2019 год 95 260 тенге, - говорится в сообщении комитета по регулированию естественных монополий.

Как отмечается, ДКРЕМ по Кызылординской области с 1 августа вводится временный компенсирующий тариф для ТОО "Пикет ЛТД" в размере 1 219,09 тенге за 1 вагон/км без НДС или со снижением на 0,5 % от действующего тарифа 1224,95 тенге за 1 вагон/км без НДС.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты