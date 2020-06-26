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Галымжан Ниязов назначен замакима Мангистауской области

Ранее Галымжан Мукырович занимал должность акима города Актау.

Фото : inform.kz26 июня 2020, 19:42

Распоряжением акима Мангистауской области на пост заместителя акима области по согласованию с Администрацией Президента РК назначен Галымжан Ниязов, передает zakon.kz.

Ранее Галымжан Ниязов занимал должность акима города Актау.

В свою очередь акимом города Актау стал Нурдаулет Килыбай.


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