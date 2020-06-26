Галымжан Ниязов назначен замакима Мангистауской области
Ранее Галымжан Мукырович занимал должность акима города Актау.
Фото : inform.kz26 июня 2020, 19:42
Распоряжением акима Мангистауской области на пост заместителя акима области по согласованию с Администрацией Президента РК назначен Галымжан Ниязов, передает zakon.kz.
Ранее Галымжан Ниязов занимал должность акима города Актау.
В свою очередь акимом города Актау стал Нурдаулет Килыбай.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5029526-a92ad31f54d9e1910e0b02df44ebaf25
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...