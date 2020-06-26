Серебренникова приговорили к условному сроку

Сторона обвинения требовала для режиссера шесть лет реального срока.

Режиссера и худрука театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова приговорили к условному срок, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Суд объявил, что вина режиссера, а также других обвиняемых, Алексея Малобродского и Юрия Итина, полностью доказана.

Сторона обвинения требовала для режиссера шесть лет реального срока.

Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект "Платформа". Следствие установило, что Серебренников с соучастниками через учрежденную им организацию "Седьмая студия" похитил 128,9 миллиона рублей, завышая стоимость проводимых спектаклей.

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