В Алматинской области ожидаются сильные дожди
ДЧС рекомендует воздержатся от поездок в горы.
Фото : gismeteo.kz26 июня 2020, 19:58
В Алматинской области в выходные дни объявлено штормовое предупреждение, передает zakon.kz.
В связи с прогнозом дождей, местами сильных 27 - 28 июня в горных районах Алматинской областей и прилегающих территориях г.Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на горных реках.
Просим граждан быть предельно внимательными и воздерживаться от поездок в горы, говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматинской области.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5029529-b56ea9aa67b11ecc74b759d3cd74f2a4
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...