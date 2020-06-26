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В Алматинской области ожидаются сильные дожди

ДЧС рекомендует воздержатся от поездок в горы.

Фото : gismeteo.kz26 июня 2020, 19:58

В Алматинской области в выходные дни объявлено штормовое предупреждение, передает zakon.kz.

В связи с прогнозом дождей, местами сильных 27 - 28 июня в горных районах Алматинской областей и прилегающих территориях г.Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на горных реках.

Просим граждан быть предельно внимательными и воздерживаться от поездок в горы, говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматинской области.


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