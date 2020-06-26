У Швейцарии запросят информацию о банковском счете сына Лукашенко

Официально Беларусь направила запрос в Швейцарию, чтобы проверить информацию о банковском счете сына президента.

Беларусь официально запросила у Швейцарии появившуюся в СМИ информацию о якобы счете сына президента Александра Лукашенко в швейцарском банке, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Последняя, вчерашняя ситуация: у сына президента 840 млн долларов "обнаружили" в одном из швейцарских банков, по-моему, Credit Suisse. Правда, сегодня банк опроверг. Но мы официально запросили швейцарскую сторону, чтобы они нам предоставили эту информацию, - заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

По словам министра, во многих странах такая ситуация казалась бы вполне реальной, однако в Беларуси такого нет.

Не секрет, что во многих государствах - не буду называть каких - сам процесс нахождения у власти связан с серьезным обогащением. Так вот, я хочу однозначно сказать, что в Беларуси такого не было, нет и не будет, пока нынешнее руководство находится у власти. Это я могу сказать однозначно, - подчеркнул глава МИД.

Еще он рассказал о договоре с Лукашенко. Беларусский министр и глава государства договорились, что если в швейцарском банке у сына Лукашенко найдут хоть половину заявленной суммы, деньги передадут на счет посольства.

Ранее в СМИ появилась информация о крупной сумме на счете сына беларусского президента в Швейцарии. Сам Лукашенко назвал это "жутким фейком".

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