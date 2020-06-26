В Минобороны РК рассказали детали антикоррупционного расследования

Степень вины и мера ответственности должностных лиц будут установлены по результатам принятия по данному факту процессуального решения.

В Министерстве обороны Казахстана рассказали о расследовании Агентства по противодействию коррупции. Согласно их сообщению, нынешним руководством минобороны поднимался вопрос о качестве строительства военных объектов, фактах недобросовестного исполнения договоров прошлых лет, а также недопустимости безучастности ответственных должностных лиц в данных вопросах, передает zakon.kz.

В 2015-2016 годах Главным управлением расквартирования войск ВС РК были заключены договоры с подрядной организацией на проведение строительных работ в одной из воинских частей. Строительно-монтажные работы завершены своевременно. Объект был сдан в соответствии с установленными договором сроки. Акт приемки объекта в эксплуатацию подписан 26 сентября 2016 года, - значится в сообщении ведомства.

Также в информации отмечается, что часть зданий не эксплуатируется.

Вместе с тем, до настоящего времени часть зданий не эксплуатируется по причине несоответствия требованиям безопасности режимных помещений. Нынешним руководством Министерства обороны неоднократно поднимался вопрос о качестве строительства военных объектов, фактах недобросовестного исполнения договоров прошлых лет, а также недопустимости безучастности ответственных должностных лиц в данных вопросах. В частности, эта проблема была озвучена министром обороны на аппаратном совещании 15 июня текущего года, и дано указание принять меры в соответствии с действующим законодательством, - говорится в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время Антикоррупционной службой по Карагандинской области в ЕРДР зарегистрирован материал № 203500131000094 по факту недобросовестного исполнения подрядной организацией договорных обязательств.

Степень вины и мера ответственности должностных лиц будут установлены по результатам принятия по данному факту процессуального решения.

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