В Алматы рынки могут перенести санитарный день на выходные

Теперь они могут начать работу с понедельника.

Из-за дополнительных ограничительных мер алматинские рынки будут закрыты на предстоящие выходные. Замакима города Сапарбек Туякбаев сообщил, что санитарный день у рынков, который проходит в понедельник, может быть перенесен на выходные, передает zakon.kz.

Ввиду того, что мы приостанавливаем деятельность рынков на выходные, у них будет возможность провести санитарный день в субботу или воскресенье. Таким образом, рынки могут вновь начать свою работу уже с понедельника, - сказал Туякбаев.

Ранее комиссией по недопущению распространения коронавируса было принято решение закрыть крупные торговые сети, крытые рынки, фитнес-центры и объекты общественного питания, за исключением объектов на открытом воздухе в уличном формате на период выходных 27-28 июня.

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