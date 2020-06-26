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Бывший капитан сборной Казахстана стал мэром города США

Он принес присягу и издал указ.

Фото : Twitter26 июня 2020, 22:07

Бывший капитан "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Брэндон Боченскистол мэром города Гранд-Форкс (Северная Дакота, США), передает zakon.kz со ссылкой на "Шайба.kz".

Я, Брэндон Боченски, торжественно клянусь, что буду придерживаться Конституции США и Конституции штата Северная Дакота. В меру своих возможностей и с божьей помощью обязуюсь добросовестно выполнять обязанности мэра города Гранд-Форкс начиная от 24 июня 2020 года, - сказал Боченски во время торжественной церемонии присяги.

Уже через полчаса после вступления в должность Боченски издал свой первый указ, согласно которому впервые за несколько месяцев свои двери должны открыть мэрия, полиция, пожарная часть и другие общественные объекты города.

В Гранд-Форксе проживает около 50 тысяч человек.

За "Барыс" Боченски выступал с 2010 по 2019 год, набрав 444 (179+265) очков в 455 матчах. Он - лучший бомбардир и ассистент в истории клуба, в списке лучших снайперов он занимает третье место, а по количеству игр - пятое.

За сборную Казахстана Боченски выступал на трех чемпионатах, набрав 19 (5+14) очков в 23 матчах.


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