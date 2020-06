Бывший капитан сборной Казахстана стал мэром города США

Бывший капитан "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Брэндон Боченскистол мэром города Гранд-Форкс (Северная Дакота, США), передает zakon.kz со ссылкой на "Шайба.kz".

Уже через полчаса после вступления в должность Боченски издал свой первый указ, согласно которому впервые за несколько месяцев свои двери должны открыть мэрия, полиция, пожарная часть и другие общественные объекты города.

В Гранд-Форксе проживает около 50 тысяч человек.

За "Барыс" Боченски выступал с 2010 по 2019 год, набрав 444 (179+265) очков в 455 матчах. Он - лучший бомбардир и ассистент в истории клуба, в списке лучших снайперов он занимает третье место, а по количеству игр - пятое.

За сборную Казахстана Боченски выступал на трех чемпионатах, набрав 19 (5+14) очков в 23 матчах.

At tonight's City Council meeting, Brandon Bochenski was sworn in as the 27th Mayor of Grand Forks. We would like to officially welcome Mayor Bochenski and his Family. pic.twitter.com/BMkOOK7kWD