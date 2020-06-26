Еще трое казахстанцев умерли от коронавируса

Всего в стране зафиксировано 150 смертей.

В Казахстане зарегистрированы еще три случая с летальным исходом от коронавируса, передает zakon.kz.

Смерти зафиксированы в следующих регионах:

в Северо-Казахстанской области:

- Женщина 1955 года рождения

- Мужчина 1969 года рождения

в Восточно-Казахстанской области:

- Мужчина 1959 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.

Итого по в Казахстане зарегистрированы 150 случаев с летальным исходом.

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