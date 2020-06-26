Шымкентцы не дали акимату переоборудовать школу под больницу

Переубедить защитников школы приехал аким города.

Жители Шымкента не дали акимату переоборудовать школу под больницу. Люди буквально закрыли собой здание, передает zakon.kz.

Учебное заведение абсолютно новое и располагается в микрорайоне "Шымсити", говорится в сюжете AstanaTV.

В школьных кабинетах планировали обслуживать пациентов с гриппом и ОРВИ. В школу уже начали завозить кровати, матрацы и медицинское оборудование. Местным жителям такой поворот событий не понравился. И они встали на защиту учебного заведения.

Мы боимся, что болезнь тут будет распространяться. Мы живем в этих этажках. Окна всегда открыты. Дети и так болеют. На улице гуляем. Дезинфекцию у нас и так не проводят. А тут еще больницу хотят открыть и лечить зараженных, - сказала жительница Шымкента Улжан Кошанова.

К возмущенному народу приехал аким города Мурат Айтенов. Он заверил, что провизорный центр будет действовать в школе всего четыре дня. При этом все меры безопасности будут соблюдены. А учебное заведение после окончания работы продезинфицируют. Но даже после этих слов жители не отступили. В итоге чиновникам пришлось сдаться. Все оборудование и медицинскую мебель пришлось вывезти.

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