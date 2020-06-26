Шымкентцы не дали акимату переоборудовать школу под больницу
Переубедить защитников школы приехал аким города.
Фото : Кадр из видео26 июня 2020, 22:41
Жители Шымкента не дали акимату переоборудовать школу под больницу. Люди буквально закрыли собой здание, передает zakon.kz.
Учебное заведение абсолютно новое и располагается в микрорайоне "Шымсити", говорится в сюжете AstanaTV.
В школьных кабинетах планировали обслуживать пациентов с гриппом и ОРВИ. В школу уже начали завозить кровати, матрацы и медицинское оборудование. Местным жителям такой поворот событий не понравился. И они встали на защиту учебного заведения.
Мы боимся, что болезнь тут будет распространяться. Мы живем в этих этажках. Окна всегда открыты. Дети и так болеют. На улице гуляем. Дезинфекцию у нас и так не проводят. А тут еще больницу хотят открыть и лечить зараженных, - сказала жительница Шымкента Улжан Кошанова.
К возмущенному народу приехал аким города Мурат Айтенов. Он заверил, что провизорный центр будет действовать в школе всего четыре дня. При этом все меры безопасности будут соблюдены. А учебное заведение после окончания работы продезинфицируют. Но даже после этих слов жители не отступили. В итоге чиновникам пришлось сдаться. Все оборудование и медицинскую мебель пришлось вывезти.
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