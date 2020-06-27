В Мангистауской области погибли два человека при хлопке газа

Пожар не произошел.

В Мунайлинском районе Мангистауской области близ села Баянды на базе ИП "Матайбаев" при перекачке сжиженного газа из стационарной емкости объемом 40 куб. в автоцистерну произошла утечка и хлопок газовоздушной смеси, без последующего горения, передает zakon.kz.

Согласно информации местного КЧС, В результате происшествия от полученных травм на месте погибли мужчины 1974 г.р и 1987 г.р, последний - гражданин Узбекистана.

На место выезжали 13 человек личного состава и 2 единицв пожарной техники областного ДЧС, 20 сотрудников и 4 единицы техники ДП.

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