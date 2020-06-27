Франция согласилась расшифровать "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Информация бортовых самописцев позволит точно и документально восстановить картину крушения лайнера.

Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) 20 июля приступит к расшифровке бортовых самописцев самолета компании Международные авиалинии Украины, сбитого иранскими военными, передает zakon.kz со ссылкой на BEA.

Иран официально обратился за помощью в расшифровке "черных ящиков" украинского самолета, уточнили в Бюро.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин подтвердил, что "черные ящики" самолета МАУ будут расшифровывать во Франции.

Только что на Совете IKAO представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета рейса PS752, - отметил он.

Ранее представитель Ирана в международной организации гражданской авиации (IKAO) Фархад Парвареш сообщил, что Иран запросил помощь у BEA в расшифровке "черных ящиков" сбитого под Тегераном самолета Boeing компании МАУ.

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