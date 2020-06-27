Роскосмос впервые за восемь лет отправит на МКС женщину-космонавта 

На станцию полетит Анна Кикина — единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса.

Единственная в России женщина-космонавт Анна Кикина в 2022 году отправится на Международную космическую станцию, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом 26 июня сообщил "Роскосмос".

Анна Кикина отправится в составе российского экипажа на МКС через два года, - говорится в сообщении в Twitter.

Анна Кикина отправится в составе российского экипажа на #МКС через два года pic.twitter.com/6XZggJfzkC — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) June 26, 2020

Кикина остается единственной женщиной в российском отряде космонавтов с 2016 года, когда Серова стала депутатом Госдумы. В отличие от многих других космонавтов она попала в отряд через первый открытый конкурс в 2012 году.

В 2017 году Кикина приняла участие в международном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.

До этого в космосе побывали четыре советские и российские женщины: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.

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