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Роскосмос впервые за восемь лет отправит на МКС женщину-космонавта 

На станцию полетит Анна Кикина — единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса.

Фото : ИноСМИ27 июня 2020, 06:42

Единственная в России женщина-космонавт Анна Кикина в 2022 году отправится на Международную космическую станцию, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом 26 июня сообщил "Роскосмос".

Анна Кикина отправится в составе российского экипажа на МКС через два года, - говорится в сообщении в Twitter.

Кикина остается единственной женщиной в российском отряде космонавтов с 2016 года, когда Серова стала депутатом Госдумы. В отличие от многих других космонавтов она попала в отряд через первый открытый конкурс в 2012 году.

В 2017 году Кикина приняла участие в международном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.

До этого в космосе побывали четыре советские и российские женщины: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.


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