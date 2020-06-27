Три человека умерли после употребления антисептика в США
Кроме того, один человек навсегда ослеп, а еще трое находятся в критическом состоянии.
Фото : vokrugsveta27 июня 2020, 07:06
Три человека скончались в американском штате Нью-Мексико после того, как выпили антибактериальное средство для рук, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Кроме того, один человек навсегда ослеп, а еще трое находятся в критическом состоянии. Причиной стал метиловый спирт, на основе которого был сделан препарат, - сообщает телеканал KOAT со ссылкой на департамент здравоохранения штата.
На фоне пандемии коронавируса в США антибактериальные гели получили широкое распространение. Люди постоянно носят их с собой, емкости с гелями установлены во многих общественных местах, магазинах.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5029560-19bad043c1c58b57d3ca361c995e6853
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...