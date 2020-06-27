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Три человека умерли после употребления антисептика в США

Кроме того, один человек навсегда ослеп, а еще трое находятся в критическом состоянии.

Фото : vokrugsveta27 июня 2020, 07:06

Три человека скончались в американском штате Нью-Мексико после того, как выпили антибактериальное средство для рук, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Кроме того, один человек навсегда ослеп, а еще трое находятся в критическом состоянии. Причиной стал метиловый спирт, на основе которого был сделан препарат, - сообщает телеканал KOAT со ссылкой на департамент здравоохранения штата.

На фоне пандемии коронавируса в США антибактериальные гели получили широкое распространение. Люди постоянно носят их с собой, емкости с гелями установлены во многих общественных местах, магазинах.


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