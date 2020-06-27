Наследники автора Шерлока Холмса подали в суд на Netflix

Они обвинили компанию в нарушении авторских прав при создании фильма "Энола Холмс".

Наследники английского писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix: они обвинили компанию в нарушении авторских прав при создании фильма "Энола Холмс", сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Сама картина основана на серии книг писателя-фантаста Нэнси Спрингер о младшей сестре Шерлока Холмса.

С 2014 года семья Конан Дойла на основании решения суда перестала получать авторские отчисления за произведения, написанные до 1923 года, признав их общественным достоянием. Однако, по мнению наследников, Спрингер в своих книгах заимствует элементы из поздних произведений писателя, которые не попадают под этот запрет.

Иск также направлен против кинокомпании Legendary Pictures, издательства Penguin Random House, а также режиссера и сценаристов фильма.

Премьера фильма "Энола Холмс" запланирована на конец 2020 года. Главную женскую роль в нем сыграет Милли Бобби Браун, а актер Генри Кавилл воплотит на экране образ Шерлока. Кроме того, в картине задействованы английские актрисы Хелена Бонэм Картер и Фиона Шоу.

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