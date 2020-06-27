Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Наследники автора Шерлока Холмса подали в суд на Netflix

Они обвинили компанию в нарушении авторских прав при создании фильма "Энола Холмс".

Фото : talesfromparadiseheights27 июня 2020, 08:04

Наследники английского писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix: они обвинили компанию в нарушении авторских прав при создании фильма "Энола Холмс", сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Сама картина основана на серии книг писателя-фантаста Нэнси Спрингер о младшей сестре Шерлока Холмса.

С 2014 года семья Конан Дойла на основании решения суда перестала получать авторские отчисления за произведения, написанные до 1923 года, признав их общественным достоянием. Однако, по мнению наследников, Спрингер в своих книгах заимствует элементы из поздних произведений писателя, которые не попадают под этот запрет.

Иск также направлен против кинокомпании Legendary Pictures, издательства Penguin Random House, а также режиссера и сценаристов фильма.

Премьера фильма "Энола Холмс" запланирована на конец 2020 года. Главную женскую роль в нем сыграет Милли Бобби Браун, а актер Генри Кавилл воплотит на экране образ Шерлока. Кроме того, в картине задействованы английские актрисы Хелена Бонэм Картер и Фиона Шоу.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты