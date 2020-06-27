988 бессимптомных носителей COVID-19 зарегистрированы в Казахстане

Всего в стране подтверждено 14548 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

В Казахстане за 26 июня 2020 года зарегистрированы 988 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 988 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, из них:

Акмолинская область - 52, Актюбинская область - 22, Алматинская область - 89, Атырауская об асть - 72, Восточно-Казахстанская область - 51, Жамбылская область - 38, Западно-Казахстанская область - 102, Кызылординская область - 13, Карагандинская область - 136, Костанайская область - 31, Мангистауская область - 29, Северо-Казахстанская область - 73, Туркестанская область - 52, Павлодарская область - 8, город Нур-Султан - 50, город Алматы - 83, город Шымкент – 87.

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 14548 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19

Акмолинская область – 480,

Актюбинская область - 482,

Алматинская область - 1062,

Атырауская область - 1804,

Восточно-Казахстанская область - 503,

Жамбылская область - 516,

Западно-Казахстанская область - 940,

Кызылординская область - 429,

Карагандинская область - 1975,

Костанайская область - 368,

Мангыстауская область - 457,

Северо-Казахстанская область - 553,

Туркестанская область - 703,

Павлодарская область - 204,

город Нур-Султан - 1333,

город Алматы - 1495,

город Шымкент - 1244.

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