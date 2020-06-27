Столицу США хотят преобразовать в 51-й штат страны

Конгрессмены США проголосовала за превращение города Вашингтона в отдельный штат.

Конгресс США поддержал законопроект, который предусматривает преобразование столицы страны города Вашингтон в 51-ый штат, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

За законопроект, автором которого является демократка Элеонор Холмс, проголосовали 232 конгрессмена, против высказались 180.

Согласно законопроекту, территория города Вашингтон будет ограничиваться небольшим районом с федеральными зданиями (Белый дом, Верховный суд, Конгресс и другие).

Для того, что закон вступил в силу, его должен поддержать Сенат, где большинство республиканцев не поддерживают инициативу. После этого его еще должен подписать президента США.

В Белом доме также заявили, что президент Дональд Трамп в любом случае наложит на закон вето.

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