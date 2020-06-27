Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Столицу США хотят преобразовать в 51-й штат страны

Конгрессмены США проголосовала за превращение города Вашингтона в отдельный штат.

Фото : DW27 июня 2020, 08:32

Конгресс США поддержал законопроект, который предусматривает преобразование столицы страны города Вашингтон в 51-ый штат, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

За законопроект, автором которого является демократка Элеонор Холмс, проголосовали 232 конгрессмена, против высказались 180.

Согласно законопроекту, территория города Вашингтон будет ограничиваться небольшим районом с федеральными зданиями (Белый дом, Верховный суд, Конгресс и другие).

Для того, что закон вступил в силу, его должен поддержать Сенат, где большинство республиканцев не поддерживают инициативу. После этого его еще должен подписать президента США.

В Белом доме также заявили, что президент Дональд Трамп в любом случае наложит на закон вето.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты