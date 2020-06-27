Как перенести жару и защититься от "погодной пилы", рассказал кардиолог

Резкие перемены влажности, давления, перемены магнитной активности и температуры по-настоящему вредны для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Резкие перемены погоды и жара могут стать причиной плохого самочувствия и усугубить хронические заболевания, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как обезопасить себя, рассказал врач-кардиолог, директор клиники госпитальной терапии Сеченовского Университета, академик РАН Юрий Беленков.

В интервью врач-кардиолог объяснил, что резкие перемены влажности, давления, перемены магнитной активности и температуры по-настоящему вредны для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В такой ситуации нужно, прежде всего, соблюдать рекомендации по лекарственным препаратам, которые были даны. Если чего-то не хватает, не откладывайте на завтра, обратитесь к врачу, чтобы скорректировать дозу лекарств, – сказал врач-кардиолог.

Есть так называемые метеозависимые люди, которые плохо переносят погодные перемены. Им поможет целый рад препаратов-адаптогенов.

Это растительные вещи, такие как китайский лимонник, левзея, тот же элеутерококк или мелатонин. Мелатонин – гормон, который заведует нашими биологическими, циркадными ритмами, он помогает переносить эти перемены, – рассказал Юрий Беленков.

Врач-кардиолог также дал советы, как легче переносить жару.

Одежда и обувь не должны быть тесными, должны быть дышащими, голова должна быть покрытой. По всем санитарным нормам разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать 5 градусов. Если на улице 30, а вы ставите кондиционер на 18, это стопроцентная гарантия радикулитов, течения из носа, кашля и всего остального. Кроме того, необходимо потреблять больше воды, можно добавить туда растворимые соли натрия, магния, чтобы восполнить потерю жидкости и микроэлементов и не допустить сгущения крови, – рассказал Юрий Беленков.

Первые признаки обезвоживания и перегрева – головная боль, головокружение, слабость и потемнение в глазах, напомнил врач-кардиолог.

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