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Формирование склонового стока и подъемы воды в реках ожидаются на окраинах Алматы

27 - 28 июня объявлено штормовое предупреждение.

Фото : thairath27 июня 2020, 09:06

27 - 28 июня в горных районах, прилегающих к территории Алматы, ожидается формирование склонового стока, в реках возможны подъемы уровней воды, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

На основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" СГЯ № 42 от 26.06.2020 года ДЧС города Алматы предупреждает! В связи с прогнозом осадков, местами сильных 27 - 28 июня в горных районах, прилегающих к территории г. Алматы, ожидается формирование склонового стока, в реках возможны подъемы уровней воды, - говорится в сообщении..


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