Мужчиина поймал рыбу весом в 22 килограмма

Рыбак хочет отдать ее ученым для исследований.

Эд Фальконер поймал 22-килограммового красного императора в австралийском штате Квинсленд, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Мужчина потратил 20 минут, чтобы достать ее и не сорвать крючок.

Я ловлю рыбу в этих вода уже 30 лет, самая большая рыба, которую я ловил, весила 19 килограмм. Но этот улов однозначно самый большой. Такое случается раз в жизни, - рассказал Фальконер.

Длина рыбы - 107 сантиметров. Мужчина намерен отдать рыбу ученым, чтобы они выяснили ее возраст.

Я бы не хотел, чтобы такой улов пропал даром, - сказал он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!