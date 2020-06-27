Мир не вернется в прежнее русло после коронавируса - ООН

Коронавирус все еще остается угрозой для общественного здравоохранения и социально-экономической системы.

Заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед заявила, что общество может не вернуться в прежнее русло из-за коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Мы должны держать в поле зрения всю серьезность ситуации. Возвращение к нормальной жизни в некоторых регионах не должно "убаюкивать" нас лэжным чувством безопасности, - сказала она.

По ее словам, для многих стран еще не наступили худшие времена. Международная организация труда подсчитала, что 300 млн рабочих мест могут быть потеряны. Эта цифра в 15 раз превышает потери во время финансового кризиса 2008 года.

На сегодняшний день в мире заражено более 9 миллионов человек и умерло более 472 000.

По оценкам Всемирного банка, от 70 до 100 миллионов человек могут оказаться за гранью достатка в крайней нищете. При неблагоприятном прогнозе может наблюдаться самое резкое снижение дохода на душу населения с 1870-х годов.

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) предупредила, что 265 миллионов человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия к концу года.

Пандемия изменила повестку дня на период до 2030 года. Цели устойчивого развития актуальны и жизненно важны как никогда. Этот кризис является суровым напоминанием о том, что причины нашей нынешней уязвимости обрекают нас на более острые кризисы в будущем, - сказала Мохаммед.

Сообщается, что в ООН разрабатывают меры в пяти важнейших областях для каждой страны, которые включают защиту систем здравоохранения, обеспечение доступа к социальной защите в целях оказания помощи уязвимым общинам, содействие в создании рабочих мест и поддержке доходов, оказание помощи странам в навигации по сложным макроэкономическим вариантам и, наконец, сотрудничество со странами в разработке местных решений для выхода из кризиса.

На эти меры планируется собрать 1 млрд долларов для составления конкретного плана действий для каждой страны на этот год.

Мы полны решимости сделать все это сразу, одновременно, а не последовательно, - сказала Мохаммед.

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