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Назначен аким Актау

Пост занял Нурдаулет Килыбай.

Фото : qazweek.kz27 июня 2020, 11:29

Новым акимом Актау стал Нурдаулет Килыбай, передает zakon.kz.

На этой должности он сменил Галымжана Ниязова, который был назначен заместителем акима Мангистауской области.

Килыбай Нурдаулет Игликулы родился 10 апреля 1978 года в поселке Бейнеу.

В 1999 году окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер. В 2003 году завершил учебу в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева по специальности экономист.

Трудовой стаж:

- Дежурный по станции Атырауского отделения перевозок (1999-2000);

- Приемосдатчик, старший приемосдатчик грузов по подъездным путям станции Астана (2000-2002);

- Главный специалист, начальник отдела дирекции магистральной сети АО "Национальная компания Казахстан Темір Жолы" (2002-2005);

- Начальник отдела, начальник управления экономики и тарифной политики, заместитель председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан (2005-2009);

- Президент АО "Вокзал Сервис" (2009-2010);

- Управляющий директор АО "Национальная компания "Казахстан Темір Жолы" по пассажирским перевозкам (06.2010-10.2010);

- Председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (11.2010-09.2011);

- Советник президента АО "Национальная компания "Казахстан Темір Жолы" (09.2011-11.2011);

- Директор филиала АО "Национальная компания "Казахстан Teмip Жолы" - "Мангистауское отделение дороги" (11.2011-01.2012);

- Председатель Комитета транспорта и коммуникаций путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (09.2012-08.2013);

- Управляющий директор - руководитель аппарата АО "НК "ҚТЖ" (08.2013-09.2015);

- Исполняющий обязанности президента АО "Пассажирские перевозки" (с 08.09.2015);

- Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" (08.09.2015-09.2015);

- Исполнительный директор - президент АО "Пассажирские перевозки" (24.03.2017-11.2017);

- Президент акционерного общества "Теміржолсу" (22.11.2017-11.2018);

- Заместитель акима Мангистауской области (с 11.2018).


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