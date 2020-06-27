Назначен аким Актау

Пост занял Нурдаулет Килыбай.

Новым акимом Актау стал Нурдаулет Килыбай, передает zakon.kz.

На этой должности он сменил Галымжана Ниязова, который был назначен заместителем акима Мангистауской области.

Килыбай Нурдаулет Игликулы родился 10 апреля 1978 года в поселке Бейнеу.

В 1999 году окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер. В 2003 году завершил учебу в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева по специальности экономист.

Трудовой стаж:

- Дежурный по станции Атырауского отделения перевозок (1999-2000);

- Приемосдатчик, старший приемосдатчик грузов по подъездным путям станции Астана (2000-2002);

- Главный специалист, начальник отдела дирекции магистральной сети АО "Национальная компания Казахстан Темір Жолы" (2002-2005);

- Начальник отдела, начальник управления экономики и тарифной политики, заместитель председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан (2005-2009);

- Президент АО "Вокзал Сервис" (2009-2010);

- Управляющий директор АО "Национальная компания "Казахстан Темір Жолы" по пассажирским перевозкам (06.2010-10.2010);

- Председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (11.2010-09.2011);

- Советник президента АО "Национальная компания "Казахстан Темір Жолы" (09.2011-11.2011);

- Директор филиала АО "Национальная компания "Казахстан Teмip Жолы" - "Мангистауское отделение дороги" (11.2011-01.2012);

- Председатель Комитета транспорта и коммуникаций путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (09.2012-08.2013);

- Управляющий директор - руководитель аппарата АО "НК "ҚТЖ" (08.2013-09.2015);

- Исполняющий обязанности президента АО "Пассажирские перевозки" (с 08.09.2015);

- Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" (08.09.2015-09.2015);

- Исполнительный директор - президент АО "Пассажирские перевозки" (24.03.2017-11.2017);

- Президент акционерного общества "Теміржолсу" (22.11.2017-11.2018);

- Заместитель акима Мангистауской области (с 11.2018).

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