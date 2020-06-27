В Голливуде хотят снять фильм о первых неделях вспышки COVID-19 в Китае

Создатели фильма надеются начать съемки фильма в Китае в начале 2021 года.

Голливудская компания SK Global Entertainment начала работу над новым фильмом, сюжет которого будет разворачиваться вокруг первых недель распространения коронавируса в Китае и работы врачей, столкнувшихся с неизвестным смертельным вирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

То, как вирус попал из пещеры с летучими мышами в Ухань - вопрос, на который нам еще не скоро станет доступен ответ. Это будет скорее медицинская драма, чем триллер о пандемии, - приводит издание слова будущего сценариста фильма Чарльза Рэндольфа - обладателя премии "Оскар" за сценарий к фильму "Игра на понижение".

Создатели фильма надеются начать съемки фильма в Китае в начале 2021 года, однако для этого нужно добиться разрешения властей.

Мы знаем, что эта пандемия - вопрос политизированный, и нам придется с этим справляться, - заявил один из руководителей SK Global Entertainment.

Рэндольф отметил, что хочет сконцентрироваться на том, как китайские врачи и медсестры пытались бороться с загадочной болезнью. "Одно дело бороться с монстром. Совсем другое - бороться с монстром во тьме", - заявил он.

Сколько планируется потратить на съемки фильма, компания не сообщает.

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