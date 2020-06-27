В Сербии создан "Клуб друзей Казахстана"
Клуб друзей будет способствовать укреплению всестороннего сотрудничества между двумя дружественными странами.
В Посольстве Казахстана в Сербии состоялась презентация "Клуба друзей Казахстана", сообщает zakon.kz.
В торжественном мероприятии приняли участие видные политические деятели, представители научных и деловых кругов, спорта и культуры.
Открывая мероприятие, Посол Казахстана Габит Сыздыкбеков отметил, что Клуб друзей будет способствовать укреплению всестороннего сотрудничества между двумя дружественными странами. Казахстанский дипломат также проинформировал членов Клуба друзей о политических и социально-экономических реформах в Казахстане за год президентства Касым-Жомарта Токаева.
В ходе мероприятия гостям были продемонстрированы видеоролики о национальных традициях, туристическом потенциале и культуре, а также о динамике развития Нур-Султана и других городов республики.
Публика с большой теплотой восприняла выступление белградского дуэта "Нит" с произведением "Көзімнің қарасы" в честь 175-летия великого казахского поэта Абая Кунанбаева.
Сербские друзья Казахстана пожелали нашей стране мира и процветания, заверив в своей готовности приложить свои усилия в дальнейшее укрепление дружеских отношений с Казахстаном.
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