Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Сербии создан "Клуб друзей Казахстана"

Клуб друзей будет способствовать укреплению всестороннего сотрудничества между двумя дружественными странами.

Фото : gov.kz27 июня 2020, 13:35

В Посольстве Казахстана в Сербии состоялась презентация "Клуба друзей Казахстана", сообщает zakon.kz.

В торжественном мероприятии приняли участие видные политические деятели, представители научных и деловых кругов, спорта и культуры.

Открывая мероприятие, Посол Казахстана Габит Сыздыкбеков отметил, что Клуб друзей будет способствовать укреплению всестороннего сотрудничества между двумя дружественными странами. Казахстанский дипломат также проинформировал членов Клуба друзей о политических и социально-экономических реформах в Казахстане за год президентства Касым-Жомарта Токаева.

В ходе мероприятия гостям были продемонстрированы видеоролики о национальных традициях, туристическом потенциале и культуре, а также о динамике развития Нур-Султана и других городов республики.

Публика с большой теплотой восприняла выступление белградского дуэта "Нит" с произведением "Көзімнің қарасы" в честь 175-летия великого казахского поэта Абая Кунанбаева.

Сербские друзья Казахстана пожелали нашей стране мира и процветания, заверив в своей готовности приложить свои усилия в дальнейшее укрепление дружеских отношений с Казахстаном.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты