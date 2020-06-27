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Еще 41 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 12589 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz.27 июня 2020, 13:36

В Казахстане 41 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в Актюбинской области - 8,
в Мангистауской области - 5,
в Кызылординской области - 7,
в Туркестанской области - 3,
в Павлодарской области - 18.

Всего в стране выздоровели – 12589 человек от COVID-19.


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