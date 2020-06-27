Еще 41 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 12589 человек от COVID-19.

В Казахстане 41 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в Актюбинской области - 8,

в Мангистауской области - 5,

в Кызылординской области - 7,

в Туркестанской области - 3,

в Павлодарской области - 18.

Всего в стране выздоровели – 12589 человек от COVID-19.

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