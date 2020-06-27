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SpaceX перенесла на неопределенный срок запуск новой группировки спутников Starlink

Cпециалистам потребовалось дополнительное время для проведения предполетных проверок.

Фото : trend.az27 июня 2020, 14:13

Американская компания SpaceX отложила на неопределенный срок запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту очередную, уже десятую по счету партию спутников системы Starlink, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Запуск в рамках миссии Starlink отменяется, - говорится в сообщении опубликованном в Twitter.

Согласно данным SpaceX, специалистам потребовалось дополнительное время для проведения предполетных проверок, при этом ракета-носитель и спутники нареканий не вызывают.

Новая дата запуска будет объявлена после согласования с пусковым комплексом, - отметили в компании.

Ранее запуск переносился уже дважды и был намечен на пятницу на 16:18 по времени восточного побережья США (23:18 мск).

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.


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