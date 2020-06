SpaceX перенесла на неопределенный срок запуск новой группировки спутников Starlink

Американская компания SpaceX отложила на неопределенный срок запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту очередную, уже десятую по счету партию спутников системы Starlink, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Standing down from today’s Starlink mission; team needed additional time for pre-launch checkouts, but Falcon 9 and the satellites are healthy. Will announce new target launch date once confirmed on the Range