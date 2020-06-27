Аким Шымкента разъяснил эпидемиологическую ситуацию

Он также заявил о намерении усилить мощность поликлиник, чтобы своевременно оказывать помощь населению.

В ИКЦ прошел брифинг с участием акима города Мурата Айтенова, руководителя управления здравоохранения Рустам Албаев, заместителя главного врача станции скорой медицинской помощи Шолпан Оспановой, сообщает zakon.kz.

"Уважаемые жители города! Сейчас на республиканском уровне про Шымкент распространяется много разных новостей. В Казнете возникают ложные информации о том, что в "городе умирают люди, не доехав до ворот больницы", и что" в больницах нет мест". Хочу разъяснить ситуацию. Сегодня в городе есть 650 инфекционных койко-мест. Из них 350 - в инфекционной больнице, 200 - в новом инфекционном госпитале и 100 - в провизорном госпитале "Атамекен", - заявил аким города.

Аким отметил, что в инфекционной больнице сейчас лежит 321 пациент, в новом госпитале - 172, в "Атамекен" - 42.

Имеется 115 свободных мест. Кроме этого, в городе есть 1690 провизорных мест. 1315 из них заняты больными, остальные свободны. Провизорные места заняты на 77 процентов. Сегодня мы открываем еще 500 провизорных мест. В воскресенье откроем еще 200 мест, в понедельник - 500. В 51 медицинском учреждении организованы дневные стационары на 628 койко-мест. Из них 248 сейчас свободны, - подчеркнул он.

По словам Мурата Айтенова, эти дневные стационары могут принимать по пять пациентов в день. Они работают с восьми утра до восьми вечера без выходных. Пациенты в них получают бесплатное лечение и процедуры по месту регистрации в поликлиниках.

Мы усилим в два раза мощность поликлиник, чтобы своевременно оказывать помощь населению, - заявил аким.

Глава города призвал горожан с пониманием относиться к работе медицинских служб и строго придерживаться санитарных норм.

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