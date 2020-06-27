17 телефонов - сотрудники ДУИС перехватили незаконный груз в ЗКО

Полицейские получили сигнал о том, что к ограждению внешней запретной зоны приблизился неизвестный и совершил “переброс”.

Телефоны и SIM-карты перебрасывали через ограждение колонии в Западно-казахстанской области, сообщает zakon.kz.

Сотрудники учреждения РУ – 170/3 ДУИС по ЗКО получили сигнал о том, что к ограждению внешней запретной зоны приблизился неизвестный и совершил “переброс”, а затем скрылся в неизвестном направлении, - передает пресс-служба МВД РК.

По полученному сигналу сотрудники караула и дежурной смены немедленно выдвинулись к обозначенному месту. На одном из участков запретной зоны исправительного учреждении сотрудниками колонии обнаружен и изъят полимерный сверток, внутри которого находились 17 мобильных телефонов, 19 зарядных устройств, SIM-карты в количестве 55 штук и 1 карта памяти. В настоящее время мобильные телефоны переданы в соответствующие органы и проводится служебное расследование по данному факту, – сообщили в пресс–службе ДУИС по ЗКО.

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