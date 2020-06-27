В выходные в Алматы введены ограничительные меры

За нарушения предусмотрены замечания и административные штрафы.

В ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций Алматы заместитель акима Жетысуского района Бауржан Бирбаев разъяснил вновь введенные дополнительные карантинные меры, сообщает zakon.kz.

Комиссия по недопущению распространения коронавируса приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные 27-28 июня в Алматы.

Таким образом, в Жетысуском районе также будет приостановлена деятельность всех крупных продовольственных и непродовольственных торговых сетей, торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов, фитнес центров, рынков, базаров. На выходных прекратят свою работу ТРЦ Maxima" 16 рынков, 9 супермаркетов, а также 14 торговых домов. Рынки могут возобновить свою деятельность 29 июня (в понедельник).

Допускается работа объектов общественного питания только на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

На два дня приостановлена работа общественного транспорта с последующим продолжением дезинфекционных мероприятий. На всех объектах, чья деятельность приостановлена, будут проведены санитарно-профилактические, дезинфекционные и санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Мы настоятельно рекомендуем лицам, старше 65 лет, а также всем людям, входящим в группу риска оставаться дома. В случае посещения мест массового скопления, особенно пешеходных улиц, парков и скверов, необходимо соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Сотрудниками полиции Жетысуского района организовано патрулирование по соблюдению карантинных мер в общественных местах, - сообщил Бауржан Бирбаев.

Бауржан Бирбаев также добавил, что мониторинговыми группами будет контролироваться соблюдение предприятиями установленных правил. За нарушения предусмотрены замечания и административные штрафы.

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