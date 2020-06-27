Аким столицы поставил ряд задач перед главврачами

Бессимптомные носители должны быть на самоизоляции - нельзя выходить на улицу.

Сегодня аким Нур-Султана Алтай Кульгинов провел онлайн-встречу с главврачами поликлиник и руководителями фармкомпаний. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Аким столицы Алтай Кульгинов поставил ряд задач перед главврачами.

"Первое. Усилить обратную связь с пациентами. Держать каждого бессимптомного пациента на мониторинге. В случае проявления симптомов госпитализировать пациентов. Бессимптомные носители должны быть на самоизоляции - нельзя выходить на улицу.

Второе. Интегрировать все базы лабораторий, поликлиник и стационаров в одну единую. Чтобы, к примеру, при положительном ПЦР-тесте, данные о пациенте поступали напрямую в поликлинику, к которой он прикреплен. Дальше врачи будут работать с пациентами согласно алгоритму.

Третье. Станции скорой помощи обеспечить качественную работу телеграм-бота (@ns103bot), через который горожане могут вызвать скорую помощь, также работу колл-центра. Усилить работу ситуационного центра – сотрудники должны равномерно распределять поток пациентов с КВИ по стационарам, чтобы не было переполненности одного учреждения.

Четвертое. Фармкомпаниям поручено в кратчайшие сроки решить вопрос с поставками в аптеки города медпрепаратов. Со своей стороны оказываем необходимую помощь: в решении логистических вопросов, предоставлении льготных кредитов на закуп медикаментов и т.д.",- написал А. Кульгинов.

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