Гвардейца наградили за спасение девушки от насильника в Актобе

Это дело чести любого человека – помочь ближнему.

Сегодня в Актобе военнослужащего Нацгвардии ефрейтора Андрея Петрова, спасшего несколько дней назад девушку от насильника, наградили медалью министра МВД "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін", передает zakon.kz.

Награду отважному гвардейцу от имени министра вручил командир воинской части 6655 РгК "Батыс" Нацгвардии полковник Мирас Турдалин.

Инцидент произошел 15 июня около 03:00 ночи. Услышав с балкона крики, Андрей Петров бросился на помощь. Неподалеку от дома в кустах он заметил девушку и неизвестного. Подбежав к насильнику, военнослужащий откинул его в сторону и обезвредил с помощью приемов рукопашного боя. Затем позвонил на номер 102 и вызвал наряд сотрудников полиции. До прибытия полицейских ефрейтор удерживал подозреваемого на земле. Насильник пытался оказать сопротивление и скрыться с места преступления

Я с детства мечтал стать военным, в школе ходил спортивную секцию, где занимался вольной борьбой, неоднократно занимал почетные призовые места в областных и городских соревнованиях по вольной борьбе самбо. Если честно, я не считаю свой поступок, подвигом. На моем месте это сделал бы каждый. Это не подвиг. Это дело чести любого человека – помочь ближнему. Ведь, самое страшное, что в городе где ходят наши мамы,сестры, девушки и дети, прямо под окнами, промышляют насильственные действия такие преступники, - считает Андрей.

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