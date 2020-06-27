Более 34 тонн мусора извлекли из ливневого коллектора в столице

Это один из самых проблемных участков.

Для недопущения подтопления улиц акиматом ведется системная работа по строительству ливневых канализаций и прочистке коллекторов. На участке Иманова, Бараева и Ташенова проводятся работы по реконструкции ливневой канализации. Срок завершения - 2021 год, передает zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Это один из самых проблемных участков. Вручную произвели очистку сетей ливневого коллектора по ул. Ташенова от ила и грязи протяженностью 530 метров. Вытащили более 34 тонн мусора. Все это осложняло работу коллектора. Он практически был полностью забит. Работы по очистке продолжаем. Здесь раньше было болото, теперь высушили, идет строительство накопителя ливневых стоков. Мощность новых сооружений в микрорайоне Молодежный (пересечение ул. Ташенова и Амман) составит свыше 42 тыс. кубометров в сутки, что позволит значительно улучшить пропускную способность ливневых канализаций. Данные очистные сооружения позволят исключить подтопления улиц Ташенова, Бараева, Валиханова, Иманбаева и проспект Республики, - сказал и.о. генерального директора ГКП на ПХВ "Elorda Eco System" Марсель Узаков.

Кроме того, проводятся работы по строительству магистрального коллектора ливневой канализации на проблемном участке Б. Момышулы (начало берет от ул. Дауылпаз до ул. Елим-ай), также по прочистке действующих коллекторов. Из 354 км 134 км нуждаются в прочистке.

В 2019 году была решена проблема с ливневой канализацией по двум участкам в районе аллеи Мынжылдык.

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