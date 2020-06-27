В Байконур прибыли российские медики

Медицинская организация полностью оснащена средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами и медицинской техникой, также усилен кадровый состав.

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в городе Байконуре обострилась, передает Казинформ.

Вчера глава администрации Константин Бусыгин обратился к жителям города, поселков Торетам и Акай.

1 июня в нашем городе не было очагов коронавируса, были только завозные случаи. Казалось, что опасность массового заражения коронавирусом отступила, и можно было постепенно возвращаться к прежней жизни. Однако эпидемиологическая ситуация и в Казахстане в целом, и в Кызылординской области, и в Байконуре ухудшилась. В Байконуре по состоянию на 26 июня в инфекционном стационаре для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией ЦМСЧ №1 находятся на лечении 60 человек, 28 пациентов выписаны с выздоровлением. К нашему большому сожалению, пять пациентов скончались по подтвержденному диагнозу коронавирус, - отметил К. Бусыгин.

Глава администрации подтвердил, что с каждым днем число зараженных в городе растет, в связи с этим не хватает врачей и бригад скорой помощи, чтобы быстро оказать помощь всем заболевшим.

Да, ситуация у нас непростая. Чтобы остановить рост заражения в нашем городе, необходимо ввести более жесткие ограничительные меры. Это вынужденная и непопулярная, но очень необходимая для всех нас мера, - сказал он.

Решением оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции режим карантина в городе Байконуре продлен до 5 июля 2020 года. Сегодня, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом госкорпорации "Роскомос". прибывает сводный медицинский отряд из пяти специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Этим же рейсом будут доставлены пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты в достаточном количестве. Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова в ежедневном режиме проводит селекторные совещания по эпидемиологической обстановке с руководителем ЦМСЧ №1 ФМБА России на Байконуре, - сообщает пресс-служба администрации города Байконура.

Как сообщается, медицинское сопровождение комплекса "Байконур" осуществляет Центральная медико-санитарная часть №1 (ЦМСЧ №1) ФМБА России. Медицинская организация полностью оснащена средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами и медицинской техникой, также усилен кадровый состав. В настоящее время в ЦМСЧ №1 ФМБА России работают шесть инфекционистов и восемь анестезиологов-реаниматологов.

За последний период ФМБА России дооснастило ЦМСЧ №1 ФМБА России дополнительными средствами индивидуальной защиты и аппаратами искусственной вентиляции легких. В ЦМСЧ №1 ФМБА России развернут госпиталь на 80 коек для лечения коронавирусных больных, в ближайшее время планируется развернуть еще 60.

В городе Байконуре на сегодняшний день зарегистрировано 143 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, 60 находятся на лечении, 28 выписаны с выздоровлением, 5 человек умерло, новых случаев заражения за прошедшие сутки нет.

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