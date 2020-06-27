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Еще 149 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

Всего вылечились 12738 человек.

Фото : Pixabay27 июня 2020, 21:40

Казахстанские врачи вылечили от коронавируса 12738 человек, передает zakon.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.

149 пациента выписаны проходившие лечение от коронавируса:

в городе Нур-Султан - 14

в городе Шымкент - 17

в Восточно-Казахстанской области - 4

в Актюбинской области - 4

в Атырауской области - 13

в Западно-Казахстанской области - 16

в Мангистауской области - 13

в Костанайской области - 8

в Жамбылской области - 18

в Карагандинской области - 39

в Кызылординской области - 3

На сегодняшний день на 20.30 час. в Казахстане всего выписаны 12738 человек, из них:

в г. Нур-Султан – 2721

в г. Алматы – 2182

в г. Шымкент – 686

в Акмолинской области – 200

в Актюбинской области – 450

в Алматинской области – 574

в Атырауской области – 1295

в Восточно-Казахстанской области – 189

в Жамбылской области – 468

в Западно-Казахстанской области – 873

в Карагандинской области – 1154

в Костанайской области – 223

в Кызылординской области – 613

в Мангистауской области – 381

в Павлодарской области – 340

в Северо-Казахстанской области – 59

в Туркестанской области – 335


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