Еще 149 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
Всего вылечились 12738 человек.
Казахстанские врачи вылечили от коронавируса 12738 человек, передает zakon.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.
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149 пациента выписаны проходившие лечение от коронавируса:
в городе Нур-Султан - 14
в городе Шымкент - 17
в Восточно-Казахстанской области - 4
в Актюбинской области - 4
в Атырауской области - 13
в Западно-Казахстанской области - 16
в Мангистауской области - 13
в Костанайской области - 8
в Жамбылской области - 18
в Карагандинской области - 39
в Кызылординской области - 3
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На сегодняшний день на 20.30 час. в Казахстане всего выписаны 12738 человек, из них:
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в г. Нур-Султан – 2721
в г. Алматы – 2182
в г. Шымкент – 686
в Акмолинской области – 200
в Актюбинской области – 450
в Алматинской области – 574
в Атырауской области – 1295
в Восточно-Казахстанской области – 189
в Жамбылской области – 468
в Западно-Казахстанской области – 873
в Карагандинской области – 1154
в Костанайской области – 223
в Кызылординской области – 613
в Мангистауской области – 381
в Павлодарской области – 340
в Северо-Казахстанской области – 59
в Туркестанской области – 335
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