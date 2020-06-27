Скончался главный наркоборец Кыргызстана

Он начал работу в Агентстве по контролю наркотиков в 2004 году.

Скончался глава Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР Олег Запольский. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан, передает zakon.kz.

Причина смерти пока не уточняется.

Олег Запольский родился в Бишкеке в 1981 году. В 2003-м окончил юридический факультет Кыргызско-Российского Славянского университета, в следующем году начал работать в Агентстве по контролю наркотиков. В январе прошлого года был назначен руководителем СБНОН.

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