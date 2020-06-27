Скончался главный наркоборец Кыргызстана
Он начал работу в Агентстве по контролю наркотиков в 2004 году.
Фото : МВД КР27 июня 2020, 22:16
Скончался глава Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР Олег Запольский. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан, передает zakon.kz.
Причина смерти пока не уточняется.
Олег Запольский родился в Бишкеке в 1981 году. В 2003-м окончил юридический факультет Кыргызско-Российского Славянского университета, в следующем году начал работать в Агентстве по контролю наркотиков. В январе прошлого года был назначен руководителем СБНОН.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5029610-9807b0afe847b88c6fade384a82f19fb
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...