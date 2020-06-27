Зарегистрированы восемь случаев летального исхода от КВИ в Нур-Султане
Итого по Казахстану 166 летальных случаев.
Фото : Pixabay27 июня 2020, 22:28
Зарегистрированы восемь случаев летального исхода от КВИ в Нур-Султане, передает zakon.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Мужчины 1947,1955, 1960 и 1955 годов рождения, женщины 1947, 1960, 1950 и 1960 годов рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 166 летальных случаев.
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