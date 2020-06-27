Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Зарегистрированы восемь случаев летального исхода от КВИ в Нур-Султане

Итого по Казахстану 166 летальных случаев.

Фото : Pixabay27 июня 2020, 22:28

Зарегистрированы восемь случаев летального исхода от КВИ в Нур-Султане, передает zakon.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Мужчины 1947,1955, 1960 и 1955 годов рождения, женщины 1947, 1960, 1950 и 1960 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 166 летальных случаев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты