Итого по Казахстану 166 летальных случаев.

Зарегистрированы восемь случаев летального исхода от КВИ в Нур-Султане, передает zakon.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Мужчины 1947,1955, 1960 и 1955 годов рождения, женщины 1947, 1960, 1950 и 1960 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 166 летальных случаев.

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