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Умер режиссер "Шрека 2"

Келли Эсбери ушел из жизни после нескольких лет борьбы с раком.

Фото : Unilad28 июня 2020, 00:37

В возрасте 60 Лет умер режиссер анимационных фильмов и актер озвучки Келли Эсбери. Об этом пишет Unilad, передает zakon.kz.

Он ушел из жизни после нескольких лет борьбы с раком. Режиссер умер в своем доме в штате Калифорния.

Среди известных режиссёрских работ Эсбери были: "Шрек 2", "Спирит: Душа прерий", "Гномео и Джульетта", "Смурфики 2".

Он был одним из соавторов сценария "Красавицы и чудовища", а также приложил руку к созданию таких мультфильмов, как "Кошмар перед Рождеством", "Русалочка", "Побег из курятника", "Кунг-фу панда", "Холодное сердце" и др.

После того, как стало известно о его кончине, поклонники и коллеги выразили свои соболезнования. У Эсбери остались жена Джеки Боггс, пасынки Эндрю и Коннор Боггс, сестра Гвен Спид и племянница Лесли Маккеллер.


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