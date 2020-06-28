Скончался первый президент Федерации хоккея Казахстана

Анатолий Петрович две недели боролся с двусторонней пневмонией.

На 82-м году жизни скончался первый президент Федерации хоккея с шайбой Республики Казахстан (Казахстанской Федерации Хоккея) Анатолий Петрович Злотников. Об этом сообщили в федерации, передает zakon.kz.



Анатолий Петрович с 1992 по 1997 годы возглавлял Федерацию хоккея Республики Казахстан, в тяжелый переходный период стоял у истоков формирования отечественного суверенного хоккея. При его непосредственном участии казахстанский хоккей впервые стал развивать международное сотрудничество и получил признание. Уже в 2000-х годах был председателем коллегии судей Федерации хоккея с шайбой РК и специалистом по развитию республиканского чемпионата.



Анатолий Петрович две недели боролся с двусторонней пневмонией.



Казахстанская федерация хоккея выражает родным и близким Анатолия Петровича искренние соболезнования.

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