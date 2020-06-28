Наездница оправдала найденный у лошади допинг мужской мочой

36-летняя спортсменка побеждала на 82 соревнованиях под эгидой Международной федерации конного спорта.

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал швейцарскую наездницу Надю Петер Штайнер по делу о положительной допинг-пробе, взятой у ее лошади, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Запрещенный препарат трамадол был обнаружен у лошади Штайнер в 2017 году после победы на Гран-при Тетуана в Марокко. Спортсменка оправдала положительную допинг-пробу животного тем, что лошадь съела сено, на которое помочился представитель команды наездницы. Отмечается, что мужчина признался в применении трамадола в качестве обезболивающего.

Штайнер специализируется на конкуре. 36-летняя спортсменка побеждала на 82 соревнованиях под эгидой Международной федерации конного спорта.

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