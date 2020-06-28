28 июня по Казахстану пройдут дожди с грозами, возможен град

Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, на юге с пыльной бурей, на северо-западе – туман.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, местами - сильные, возможен град, сообщает zakon.kz.

Лишь в западной части РК погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, на юге с пыльной бурей, на северо-западе – туман,- говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20, днем порывы 23-28 м/с, местами ожидается гроза, возможен град, в Северо-Казахстанской области – местами шквал.

В Костанайской области ожидается усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20, днем порывы 23 м/с, местами ожидается гроза, шквал, туман, возможен град.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами - гроза, шквал, возможен град. В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, возможен град.

В Актюбинской области днем ожидается усиление ветра 17-22 м/с, местами возможен град, местами – гроза, шквал, туман. В Алматинской области местами ожидается гроза, при грозе усиление ветра 18-28 м/с.

В Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается гроза, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, днем Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, в Кызылординской области утром и днем местами – гроза.

В Туркестанской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Жамбылской, на большей части Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на юге Костанайкой области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 16°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 16°, частично облачно.

Прогноз погоды на 28 июня.

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