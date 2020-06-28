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Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

Скончались 125 472 пациента с COVID-19.

Фото : Nick Oxford28 июня 2020, 06:34

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США превысило 2,5 миллиона, скончались свыше 125 тысяч человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число подтвержденных случаев заражения в Соединенных Штатах составляет 2 504 492, скончались 125 472 пациента с COVID-19.

Ранее в субботу сообщалось о рекордном росте случаев заражения коронавирусом в США. Количество выявленных случаев за сутки увеличилось более чем на 45 тысяч.

Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 9,93 миллиона человек, число смертельных исходов приближается к 500 тысячам.


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