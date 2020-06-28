Ученые нашли у коронавируса "зловещие щупальца"

По словам профессора, они ускоряют заражение.

Ученые из Калифорнийского университета (США) обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 имеет способность протягивать от пораженных клеток "зловещие щупальца", что позволяет инфекции быстро распространяться по организму, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на исследование, которое будет опубликовано в журнале Cell.

По словам профессора Невана Кроган, возглавляющего проект, у клеток вируса существуют "зловещие" нити, которые протыкают оболочки других клеток.

Наша гипотеза заключается в том, что они ускоряют заражение, - отметил он.

Большинство вирусов, как отмечается, не вызывают роста подобных "щупалец". Это открытие помогло определить ряд медицинских препаратов, которые можно было бы использовать в борьбе против коронавируса, при этом большинство из них ранее разрабатывались для лечения рака, говорится в материале.

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