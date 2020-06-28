За сутки в Казахстане выявили 461 зараженных COVID-19

Всего в стране подтверждено 20780 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 27 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 461 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 2,3 %) среди симптомных носителей, из них:

Восточно-Казахстанская область - 47 (7,2%), Павлодарская область - 44 (7,0%), Северо-Казахстанская область - 19 (5,6%), Акмолинская область - 23 (5,3%), Актюбинская область - 28 (3,7%), Западно-Казахстанская область - 44 (3,3%), Туркестанская область - 24 (3,1%), Карагандинская область - 48 (2,3%), Костанайская область - 8 (1,8 %), Жамбылская область - 10 (1,5%), город Нур-Султан - 56 (1,5 %), Атырауская область - 22 (1,4%), Кызылординская область - 8 (1,3%), Мангистауская область - 5 (1,1%), город Алматы - 40 (1,1%), город Шымкент - 16 (1,0%).

Всего в стране подтверждено 20780 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 3716,

в городе Алматы - 3662,

в Карагандинской области - 2176,

в Атырауской области - 1606,

в городе Шымкент - 1556,

в Западно-Казахстанской области - 1389,

в Туркестанской области - 797,

в Актюбинской области - 777,

в Восточно-Казахстанской области - 696,

в Алматинской области - 681,

в Павлодарской области - 674,

в Жамбылской области - 670,

в Кызылординской области - 634,

в Мангыстауской области -472,

в Костанайской области - 459,

в Акмолинской области - 457,

в Северо-Казахстанской области - 358.

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