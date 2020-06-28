1025 бессимптомных носителей COVID-19 выявили в Казахстане за сутки
Всего в стране подтверждено 15573 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.
В Казахстане за 27 июня 2020 года зарегистрированы 1025 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 1025 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, из них:
Акмолинская область - 60, Актюбинская область - 21, Алматинская область - 68, Атырауская область - 201, Восточно-Казахстанская область - 42, Жамбылская область - 32, Западно-Казахстанская область - 78, Кызылординская область - 29, Карагандинская область - 137, Костанайская область - 14, Мангистауская область - 45, Северо-Казахстанская область - 63, Туркестанская область - 56, Павлодарская область - 38, город Нур-Султан - 57, город Алматы - 28, город Шымкент – 56.
Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 15573 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19
Акмолинская область – 540,
Актюбинская область - 503,
Алматинская область - 1130,
Атырауская область - 2005,
Восточно-Казахстанская область - 545,
Жамбылская область - 548,
Западно-Казахстанская область - 1018,
Кызылординская область - 458,
Карагандинская область - 2112,
Костанайская область - 382,
Мангыстауская область - 502,
Северо-Казахстанская область - 616,
Туркестанская область - 759,
Павлодарская область - 242,
город Нур-Султан - 1390,
город Алматы - 1523,
город Шымкент - 1300.
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