1025 бессимптомных носителей COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 15573 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

В Казахстане за 27 июня 2020 года зарегистрированы 1025 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 1025 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, из них:

Акмолинская область - 60, Актюбинская область - 21, Алматинская область - 68, Атырауская область - 201, Восточно-Казахстанская область - 42, Жамбылская область - 32, Западно-Казахстанская область - 78, Кызылординская область - 29, Карагандинская область - 137, Костанайская область - 14, Мангистауская область - 45, Северо-Казахстанская область - 63, Туркестанская область - 56, Павлодарская область - 38, город Нур-Султан - 57, город Алматы - 28, город Шымкент – 56.

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 15573 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19

Акмолинская область – 540,

Актюбинская область - 503,

Алматинская область - 1130,

Атырауская область - 2005,

Восточно-Казахстанская область - 545,

Жамбылская область - 548,

Западно-Казахстанская область - 1018,

Кызылординская область - 458,

Карагандинская область - 2112,

Костанайская область - 382,

Мангыстауская область - 502,

Северо-Казахстанская область - 616,

Туркестанская область - 759,

Павлодарская область - 242,

город Нур-Султан - 1390,

город Алматы - 1523,

город Шымкент - 1300.

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