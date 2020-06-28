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COVID-19 нашли у 4 казахстанцев, прилетевших на отдых в Турцию

Остальных пассажиров изолировали.

Фото : turkeyforfriends28 июня 2020, 08:36

21 июня в Турцию после длительного карантина вылетел первый казахстанский рейс направлением Алматы – Анталия с туристами на борту, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Как выяснилось, четыре пассажира оказались зараженными коронавирусом. Сейчас они находятся в городской больнице Анталии. Остальных пассажиров изолировали.

Власти Турции подготовились к нестандартным ситуациям и выделили места для лечения иностранных туристов, как в местных клиниках, так и в отелях.

Посол Казахстана в Турции призывает соотечественников отнестись с большой серьезностью к заграничным поездкам во время пандемии.

По прибытии на турецкий берег у казахстанских туристов измеряют температуру. Те, у кого она выше 37-38 градусов, сдают тест на коронавирус. Далее если диагноз подтвердился, их отправляют в больницу, либо если состояние удовлетворительное, отправляют на самоизоляцию. Отмечу, что больниц достаточно, всего их в Анталии 18. Но нужно быть начеку и следить за своим состоянием здоровья, - объяснил посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы.


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