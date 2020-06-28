Полицейские оформили кредит на заключенного в ВКО

В полиции с обвинениями не согласны.

В ВКО сотрудники СИЗО оформили кредит на мужчину, пока тот находится в тюрьме, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Об этом рассказала жена заключенного Айгерим Нургалиева, которая узнала о кредите только после звонка из банка.

11 июня позвонили из микрокредитной организации и сообщили, что мой муж 13 августа 2019 года получил в кредит 50 тысяч тенге. Я сразу возмутилась, мол, как он мог взять заем, когда с 3 января 2015 года находился под стражей, - рассказала Нургалиева.

С претензиями супруга заключенного обратилась в полицию и в Антикоррупционную службу.

50 тысяч - сумма небольшая. Но дело в другом. Правоохранительные органы берут кредит. Мы хотим, чтобы во всем разобрались. Мошенники, которые пользовались своими должностными полномочиями, должны понести наказание, - заявила она.

Во время оформления онлайн-кредита телефон и удостоверение личности осужденного находились в камере хранения СИЗО. Кроме его сотрудников, доступа к ним ни у кого не было.

С удостоверением личности пошли и сняли деньги в кассе. Мы очень возмущены, как могут органы так пользоваться своим положением, - рассказала сестра осужденного Мадина Садыкова.

В полиции с обвинениями не согласны. По словам полицейских, кредит оформлен через номер телефона, которого нет в вещественных доказательствах.

Руководитель пресс-службы областного департамента полиции Гульнар Пинчук отметила, что по факту заявления о мошеннических действиях возбуждено досудебное расследование по статье 190 "Мошенничество".

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